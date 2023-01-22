Растущая популярность опубликованного во Франции романа «Кремлевский волшебник» может повлиять на национальную политику Парижа, что вызвало озабоченность критиков. Об этом в субботу, 21 января, написала газета The New York Times.

Книга писателя и журналиста Джулиано да Эмполи исследует нюансы работы вымышленного российского президента и рисует его положительный образ. Отмечается, что после публикации произведения в феврале 2022 года да Эмполи стал популярным экспертом, которого начали приглашать в том числе на обед с премьер-министром Франции и на ведущие французские новостные телеканалы, чтобы тот высказал свое мнение насчет ситуации на Украине.

В то же время популярность романа, проданного тиражом более 430 тыс. копий, вызвала опасения у настроенных против России критиков. Они подчеркнули, что влияние книги уже заметно по риторике, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона.

«В книге представлен симпатичный портрет российского лидера, что вызывает опасения. Это может повлиять на национальную политику в отношении конфликта на Украине», ― отметили в NYT.

По мнению нескольких французских дипломатов, произведение представляет собой полезный взгляд на то, как мыслит российское правительство.

Ранее, 19 января, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой, который следует вести всему Западу, выразив сожаление, что стал реже проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным в последнее время.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает контакты с французским коллегой Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.

Накануне Эммануэль Макрон назвал Путина «не неприятным человеком». Французский лидер отметил, что при встрече российский лидер не вызывает неприятных чувств.

В конце декабря в интервью газете Le Monde президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при выстраивании безопасности в Европе гарантии необходимо предоставлять и российской стороне. По его словам, он часто выслушивает упреки некоторых политиков о недопустимости такого отношения к России, но он сам считает, что в конечном счете «всех придется посадить за стол переговоров».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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