Telegraph узнала о сохранении одного из титулов за принцем Эндрю

Покойная королева Великобритании Елизавета II удовлетворила просьбу принца Эндрю и позволила ему использовать титул «Его королевское высочество». Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«[Принц Эндрю] не был лишен титула и все еще мог использовать его в частном порядке. Он уговорил [Елизавету II], и она согласилась», — пояснил собеседник издания, отметив, что королева всегда оставалась на стороне своего сына.

Решение было неоднозначно воспринято при дворе: многие опасались, что оно вызовет недовольство среди подданных Соединенного Королевства. Герцог Йоркский должен был «аккуратно» использовать данную привилегию, чтобы оценить реакцию общественности, однако этот план так и не был реализован.

В настоящий момент судьба принца Эндрю и его титулов находится в руках действующего короля Великобритании Карла III.

Ранее, 24 декабря 2022 года, стало известно, король запретил младшему брату держать офис в Букингемском дворце. Также принца Эндрю лишили круглосуточной охраны, которая обходилась казне в £3 млн.

В конце октября появилась информация о намерении Карла III внести поправки в британский закон, чтобы принц Гарри и принц Эндрю не имели права заменять короля во время его болезни или пребывания за границей.

Герцог Йоркский стал скандально известным из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. В этой связи его лишили всех титулов и воинских званий. В общей сложности у принца Эндрю было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, он был отстранен от выполнения публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи.