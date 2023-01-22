Реклама
Прямой эфир
Мир
В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры
Мир
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Общество
«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в аэропорт Внуково из-за ремонта
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца

Telegraph узнала о сохранении одного из титулов за принцем Эндрю

Telegraph: Елизавета II дала принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество»
0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покойная королева Великобритании Елизавета II удовлетворила просьбу принца Эндрю и позволила ему использовать титул «Его королевское высочество». Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри
Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

«[Принц Эндрю] не был лишен титула и все еще мог использовать его в частном порядке. Он уговорил [Елизавету II], и она согласилась», — пояснил собеседник издания, отметив, что королева всегда оставалась на стороне своего сына.

Решение было неоднозначно воспринято при дворе: многие опасались, что оно вызовет недовольство среди подданных Соединенного Королевства. Герцог Йоркский должен был «аккуратно» использовать данную привилегию, чтобы оценить реакцию общественности, однако этот план так и не был реализован.

В настоящий момент судьба принца Эндрю и его титулов находится в руках действующего короля Великобритании Карла III.

Ранее, 24 декабря 2022 года, стало известно, король запретил младшему брату держать офис в Букингемском дворце. Также принца Эндрю лишили круглосуточной охраны, которая обходилась казне в £3 млн.

В конце октября появилась информация о намерении Карла III внести поправки в британский закон, чтобы принц Гарри и принц Эндрю не имели права заменять короля во время его болезни или пребывания за границей.

Герцог Йоркский стал скандально известным из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. В этой связи его лишили всех титулов и воинских званий. В общей сложности у принца Эндрю было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, он был отстранен от выполнения публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023