Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Общество
«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в аэропорт Внуково из-за ремонта
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Мир
NYT узнала о продлении срока размещения военных из США в Румынии
Мир
Итальянцы потратили более €40 млрд сбережений из-за инфляции

Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет

Юрист Виноградов посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 22 января рассказал, как проверить правильность начисления пенсии.

Будем дальше жить: пенсионеры настроились на долголетие
Продолжительность жизни в России выросла, а смертность сократилась

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что для контроля правильности выплат необходимо регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета (ИЛС). В нем указаны все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах. Запросить справку о состоянии ИЛС можно на портале «Госуслуг» или сайте Социального фонда России.

Также выписку можно получить в любом отделении МФЦ и Социального фонда лично или отправив заказное письмо в фонд через «Почту России».

По словам юриста, после получения справки в первую очередь нужно проверить, корректно ли указан вариант формирования будущей пенсии — только страховая или страховая и накопительная одновременно.

«Необходимо проверить, правильно ли учтен стаж, сравнив с данными в трудовой книжке. Количество пенсионных баллов, исходя из стажа, можно рассчитать по формуле, которую можно легко найти в интернете. Также сравните уровень заработка, указанный в справке за разные периоды, с тем, что начислял вам работодатель», — объяснил Виноградов.

При обнаружении ошибки нужно написать заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и отправить его в Социальный фонд России. Можно принести заявление лично в отделение, загрузить его на сайт фонда или отправить «Почтой России».

Как отметил юрист, проверить заявление должны в течение 10 рабочих дней после получения. Однако этот срок может быть увеличен, если специалистам фонда понадобится запросить уточняющие документы. В спорных случаях рассмотрение заявления может быть приостановлено на срок до трех месяцев, добавил он.

Виноградов подчеркнул, что при отказе исправления ошибок решение можно обжаловать через портал госуслуг или на сайте фонда.

Ранее, 7 января, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии. В рамках индексации на 4,8% в 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии с 7220,7 рубля до 7567,3 рубля, а также вырастет стоимость пенсионного балла с 118,09 до 123,76 рубля.

2 января Виноградов сообщил, что в 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. По его словам, изменения будут 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023