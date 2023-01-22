Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 22 января рассказал, как проверить правильность начисления пенсии.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что для контроля правильности выплат необходимо регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета (ИЛС). В нем указаны все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах. Запросить справку о состоянии ИЛС можно на портале «Госуслуг» или сайте Социального фонда России.

Также выписку можно получить в любом отделении МФЦ и Социального фонда лично или отправив заказное письмо в фонд через «Почту России».

По словам юриста, после получения справки в первую очередь нужно проверить, корректно ли указан вариант формирования будущей пенсии — только страховая или страховая и накопительная одновременно.

«Необходимо проверить, правильно ли учтен стаж, сравнив с данными в трудовой книжке. Количество пенсионных баллов, исходя из стажа, можно рассчитать по формуле, которую можно легко найти в интернете. Также сравните уровень заработка, указанный в справке за разные периоды, с тем, что начислял вам работодатель», — объяснил Виноградов.

При обнаружении ошибки нужно написать заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и отправить его в Социальный фонд России. Можно принести заявление лично в отделение, загрузить его на сайт фонда или отправить «Почтой России».

Как отметил юрист, проверить заявление должны в течение 10 рабочих дней после получения. Однако этот срок может быть увеличен, если специалистам фонда понадобится запросить уточняющие документы. В спорных случаях рассмотрение заявления может быть приостановлено на срок до трех месяцев, добавил он.

Виноградов подчеркнул, что при отказе исправления ошибок решение можно обжаловать через портал госуслуг или на сайте фонда.

Ранее, 7 января, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии. В рамках индексации на 4,8% в 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии с 7220,7 рубля до 7567,3 рубля, а также вырастет стоимость пенсионного балла с 118,09 до 123,76 рубля.

2 января Виноградов сообщил, что в 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. По его словам, изменения будут 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 октября.