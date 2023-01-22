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В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по кладбищу

Рогов заявил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли кладбище в Запорожской области. Об этом в субботу, 21 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми <...> Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, зафиксированы многочисленные повреждения надгробий. При этом уточняется, что рядом с кладбищем не базируются вооруженные формирования и не стоят объекты военной инфраструктуры.

Ранее в этот день Рогов заявил, что российские бойцы ведут подавление ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Также он отметил, что артиллерия противника испытывает проблемы с поставкой боеприпасов в связи с тем, что ВС РФ контролируют все проходы к украинским позициям.

Тогда же стало известно, что командование армии Украины в срочном порядке перебрасывает резервы войск к запорожскому участку линии фронта. Между тем в регионе продолжаются активные боестолкновения: в отдельных местах была взломана первая линия обороны ВСУ, а российские военные за минувшие сутки продвинулись вперед на глубину около 7 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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