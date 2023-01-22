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В Шахтерске оказали помощь беженцам из освобожденного Соледара

В Шахтерске открыли пункт временного размещения беженцев из Соледара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Сергей Прудников 22 января показал обустроенный в Шахтерске пункт временного размещения беженцев из Соледара.

По словам корреспондента, люди здесь находятся несколько дней. После этого их распределяют по другим городам Донецкой Народной Республики (ДНР), где они уже будут жить постоянно.

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Одна из жительниц Соледара, которая в настоящий момент находится в пункте временного размещения, рассказала, что во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у нее сгорело всё имущество.

«Я ветеран труда, я инвалид второй группы. У меня всё пропало», — поделилась жительница Соледара Валентина.

Глава Шахтерска Александр Шатов в беседе с «Известиями» отметил, что в первую очередь власти занимаются оформлением выплат для пенсионеров, паспортов РФ, а также ищут рабочие места для жителей Соледара.

«Самое главное для нас — пенсионерам как можно быстрее организовать все пенсии, соцвыплаты, которые им предназначаются как в Донецкой Народной Республике, так и в Российской Федерации. Сразу же начинаем работу по оформлению паспортов Российской Федерации, если у людей есть такое желание. Еще один из самых основных вопросов — те люди, которые работоспособного возраста, мы сразу с ними общаемся по поводу того, чтобы как можно быстрее предоставить им рабочие места», — сказал Шатов.

Ранее, 19 января, город Соледар указом врио главы ДНР Дениса Пушилина включен в зону ответственности администрации города Шахтерска.

14 января Шатов на встрече с эвакуированными заявил, что жители Соледара в ДНР начнут получать пенсии в течение месяца после подачи соответствующих документов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь сообщил, что жители Соледара будут обеспечены рабочими местами, если есть такая необходимость. Соответствующее поручение будет направлено в министерство труда и социальной политики республики.

В тот же день жители Соледара рассказали о жестоком отношении боевиков ВСУ. Также одна из женщин сообщила, что она получила минно-осколочное ранение с переломом из-за ударов украинской артиллерии по городу кассетными боеприпасами.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Позже, 17 января, эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР и в Минобороны.

Пушилин 18 января заявил, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точное количество своих потерь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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