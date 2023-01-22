Под Среднеуральском пропал 48-летний мужчина

48-летний мужчина пропал в поселке Мурзинка под Среднеуральском. Об этом 21 января сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина не выходит на связь с 21 января. С собой у Александра были черные санки, палатка и пластиковый рыбацкий ящик.

Приметы пропавшего: рост 179 см, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет в коричнево-зеленую куртку, зеленые штаны, черную шапку и черные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: +7 952 735-68-83 или 112.

Накануне сообщалось, что в Тюмени идут поиски подростка, который ушел из дома 13 января и пропал. Он был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные джинсы, серую шапку, черные кроссовки Nike. На вид ему 13–14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные короткие волосы