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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, по области местами снег, сильная гололедица и до 5 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 22 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем ожидается от –6 до –1 градуса, ночью — до 8 градусов мороза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 763–766 мм ртутного столба.

Ранее, 21 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.

Как сообщил накануне руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов, в Москве в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до –10 градусов, при этом лужи «превратятся в каток».

До этого, 19 января, специалисты «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям» о пасмурной погоде и небольших заморозках в предстоящие выходные в Москве.

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