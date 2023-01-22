В США предъявили обвинения трем морпехам за участие в штурме Капитолия

Трем служащим корпуса морской пехоты США предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия. Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, капрал Мика Кумер, сержант Джошуа Абейт и сержант Додж Дейл Хеллонен обвиняются в незаконном проникновении в здание американского конгресса и нарушении общественного порядка. На сегодняшний день неизвестно, какой наказание грозит фигурантам расследования. Отмечается, что дела служащих могут быть переданы военным органам правосудия.

Причастность морпехов к беспорядкам была доказана с помощью фотографий и видеозаписей, снятых в день штурма. Так, например, один из обвиняемых, Кумер, опубликовал в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) несколько снимков, сделанных на территории Капитолия, с подписью «Рад быть частью истории».

Ранее, 1 сентября прошлого года, сообщалось, что бывшего полицейского приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в штурме Капитолия. Офицер Нью-Йоркской полиции в отставке Томас Вебстер получил суровое наказание за то, что напал на сотрудника правоохранительных органов с древком от флага, повалил его и попытался сорвать противогаз.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, недовольные результатами выборов главы государства в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание Конгресса и ворвались внутрь. В результате пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

12 января того же года стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 человек признали свою вину. Личности сотен участников протеста на тот момент установлены не были.