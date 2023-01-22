NYT узнала о продлении срока размещения военных из США в Румынии

Служащие 101-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США будут присутствовать в Румынии еще девять дополнительных месяцев. Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

На сегодняшний день в Румынии находятся порядка 4 тыс. военных из Штатов. В течение ближайших двух месяцев планируется организовать ротацию и заменить присутствующих бойцов другой бригадой из той же дивизии.

Уточняется, что новое командование сформируют из штабных офицеров, также к ним присоединится генерал-майор из 10-й горнопехотной дивизии ВС США.

Место базирования останется прежним — авиабаза «Михаил Когэлничану», расположенная в 100 км от границы с Украиной. Отмечается, что солдаты регулярно проводят учения непосредственно на приграничной территории.

Ранее, 18 января, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в ходе выступления на открытии заседания военного комитета организации заявил, что НАТО планирует в кратчайшие сроки расширить свои боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня. Он уточнил, что это имеет значение для Украины и для безопасности и обороны стран альянса.

Накануне на авиабазу Отопени, которая находится около столицы Румынии Бухареста, прибыла группа самолетов НАТО, которые будут следить за действиями российской военной авиации. Отмечается, что миссия рассчитана на несколько недель. Отмечалось, что самолеты были переброшены в страну из Германии, где размещено 14 единиц, принадлежащих НАТО.