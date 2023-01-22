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Итальянцы потратили более €40 млрд сбережений из-за инфляции

Итальянцы в 2022 году потратили €40 млрд накоплений из-за инфляции и дорогой энергии
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w
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Жители Италии из-за роста цен и инфляции потратили €41,5 млрд из своих сбережений, чтобы компенсировать текущие расходы. Об этом говорят данные ассоциации итальянских предпринимателей Confesercenti, опубликованные 21 января.

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Так, для почти 10,5 млн семей (40% от общего числа домохозяйств в Италии) постоянные расходы в 2022 году составили 49% от всех их ежемесячных расходов. Для сравнения, в 2019 году в среднем постоянные расходы составляли 35% от ежемесячных расходов итальянцев.

Помимо этого, в Confesercenti отметили и негативное влияние инфляции на покупательную способность итальянцев.

«По нашим оценкам, в конце 2023 года покупательная способность наемных работников будет на €2,8 тыс. ниже, чем в 2021 году, а у самозанятых покупательная способность снизится на €2,2 тыс.», ― подчеркнули в организации.

Ранее, 16 января, управление по конкуренции Италии сообщило о планах провести антимонопольную проверку в отношении Eni S.p.A. и еще четырех топливных компаний из-за цен на бензин. Проверка коснулась также тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и IP.

11 января итальянские власти ввели ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо. Правительство обязало автозаправочные станции помимо собственных цен на бензин выставлять его усредненную стоимость по стране.

До этого, 2 января, агентство ANSA со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons сообщило, что повышенные цены на продукты питания в Италии сохранятся в стране на протяжении всего 2023 года. Средние расходы итальянских семей могут вырасти на €2435.

В этот же день аналитики компании Cornwall Insight пришли к выводу, что, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа, высокие цены на топливо в Европе сохранятся как минимум до конца десятилетия.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло в Евросоюзе возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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