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Врач назвал самый полезный перекус для пожилых людей

Врач Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург 20 января рассказал, что кисломолочный напиток с мюсли и яблоком или овощной салат в сочетании с зерновым хлебом являются лучшим перекусом для пожилых людей.

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«Самый полезный перекус для пожилых людей — это тот, который содержит кисло-молочные напитки и хлопья, например мюсли. Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — сказал врач в беседе с «Москвой 24».

По словам диетолога, такой прием пищи содержит в себе всё, что нужно организму: пищевые волокна, пробиотики, витамины и сложные углеводы.

Как отметил Гинзбург, питание, обогащенное всеми необходимыми элементами, защищает организм от ухудшения возрастных болезней.

Ранее, 13 января, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. По ее словам, мясо этой птицы богато витаминами группы В, от нехватки которых часто страдают люди в возрасте, из-за чего у них может появиться шаткость походки или головокружение.

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