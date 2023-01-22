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В нескольких областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления

ДТЭК ввела новые лимиты энергопотребления в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В украинской энергокомпании ДТЭК рассказали о новых лимитах энергопотребления, которые вводятся в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с 22 января.

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Отмечается, что такая мера должна позволить круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах.

«Укрэнерго» представил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день: Киев (днем 985 МВт/ночью 627 МВт), Киевская область (днем 704 МВт/ночью 576 МВт), Одесская (днем 602 МВт/ночью 424 МВт), Днепропетровская (днем 1193 МВт/ночью 1144 МВт)», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании 21 января.

Новые лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, а также применить графики стабилизационных отключений в других регионах, но круглосуточно.

Ранее, 19 января, генеральный директор украинской компании Yasno ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что жители Украины должны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на ее отключение. По его словам, украинцы после начала спецоперации стали менее охотно оплачивать коммунальные услуги. Соответственно, энергокомпании получают меньше денег на ремонт и содержание электросетей.

Глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко накануне сообщил, что украинская энергокомпания ДТЭК рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Тогда же глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной.

17 января холдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электричества вновь были введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Украины.

До этого, 15 января, глава Yasno Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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