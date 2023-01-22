В США объяснили трудности с введением санкций на нефть из России

Странам западной коалиции оказалось сложнее ввести потолок цен на нефть из России, чем ранее ожидалось. Об этом заявила в субботу, 21 января, глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Это сложнее, но мы упорно работали, чтобы решить, как достичь тех же целей», ― цитирует Йеллен агентство Reuters.

Глава американского минфина объяснила проблемы с вводом потолка цен сложностью рынков нефти и нефтепродуктов. Она также отметила важность сохранения стабильности поставок российского дизельного топлива.

«Знаете, всегда есть вероятность, что всё может пойти не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы собираемся предложить набор ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы уже достигли с сырой нефтью», ― подчеркнула Йеллен.

Ранее, 20 января, в министерстве финансов США заявили, что сторонники ограничения цен на ресурсы из РФ договорились ввести два потолка цен на нефть в зависимости от категории нефтепродуктов. Отмечалось, что данный вопрос был вынесен на обсуждение в рамках виртуальной встречи замглавы американского минфина Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в тот же день, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ. Он отметил, что санкции против РФ нельзя назвать эффективными, но следование ЕС антироссийскому курсу упорно продолжается.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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