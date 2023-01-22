В Турции арестовали руководителя службы безопасности ИГ

Сотрудники спецслужб Турции задержали одного из лидеров ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», организация признана террористической и запрещена в РФ) в провинции Газиантеп. Об этом в субботу, 21 января, сообщило информационное агентство DHA.

По решению суда задержанного поместили под стражу. В ходе расследования было установлено, что он возглавлял «службу безопасности ИГ» в городе Ракка на севере Сирии, а также он именовал себя «губернатором Ниневии» (район на севере Ирака).

Согласно имеющейся информации, мужчина принимал активное участие в террористической деятельности ИГ.

Ранее, 7 января, турецкие правоохранители задержали в Стамбуле двоих предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). По данным полиции, боевики планировали теракт, аналогичный совершенному в столице этой же организацией в ночь на 1 января 2017 года в центре развлечений. Тогда в результате террористического акта погибли 39 человек.

3 января в Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападения на туристов и туристические объекты Турции. Злоумышленник, предположительно, является членом ИГ. Отмечалось, что за несколько дней до задержания он разместил в социальных сетях видео, в котором «произвел пропаганду организации теракта против Турции, особенно в районах сосредоточения иностранных туристов и граждан». После этого его вычислили и задержали.

До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 подозреваемых, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.