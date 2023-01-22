Экономист назвал вклад самым простым инструментом пассивного дохода

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 21 января рассказал, что банковский вклад является самым простым инструментом пассивного дохода.

В беседе с Lenta.ru он уточнил, что банковский вклад является наиболее понятным из инструментов. Также вкладчику не нужно ничего делать дополнительно. Кроме того, такая инвестиция защищена системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов.

По словам экономиста, оно гарантирует возвращение 1,4 млн рублей. При этом даже если лицензия у банка отозвана, вкладчик ничем не рискует.

Как отметил Беляев, если человек хочет более ощутимо приумножить пассивный доход, стоит обратиться к ценным бумагам. Одним из возможных вариантов работы с ними является открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и проведение операций с помощью консультанта-брокера.

«Нужно, чтобы он проводил операции на фондовом рынке по вашей команде и заодно ориентировал в этом непростом мире, но это уже доход не совсем пассивный, потому что вы должны прилагать определенные усилия, и брокер за вас делать операции не имеет права. Он может проконсультировать, но решение принимаете вы. Для этого надо обладать определенными знаниями и следить за конъюнктурой рынка и закономерностями его развития», — объяснил Беляев.

Кроме того, после открытия можно получить налоговый вычет, который составит 13%. Причем выплачивает его Минфин, что, по словам экономиста, очень важно. В таком случае доходность уже составит 13%, а получить такой результат, не имея опыта, практически невозможно, подчеркнул Беляев.

Еще одним вариантом работы с ценными бумагами является доверительное управление. В таком случае подписывается договор с брокером, и он проводит операции вместо вас и с определенной периодичностью отчитывается о том, как распорядился средствами, которые вы ему предоставили.

При этом необходимо понимать все риски фондового рынка, на котором вы можете как выиграть, так и проиграть.

«Есть вложения в облигации федерального займа с индексом «н» (ОФЗ-н), то есть для народного потребления. Их тоже можно купить, они приносят около 8–9% годовых, но там надо отвлечь средства на 2–3 года минимум, тогда вы получите проценты», — рассказал аналитик.

Кроме того, Беляев предупредил, что отыскать добросовестную брокерскую компанию непросто. По его словам, открыть индивидуальный инвестиционный счет можно и в банке, и в брокерской компании. Все они подотчетны Центральному банку. Прежде чем сделать выбор, стоит открыть сайт регулятора, поискать компании и почитать отзывы о них. При этом не стоит идти на поводу у тех, кто предлагает самые выгодные условия, сильно отличающиеся от рынка, поскольку за ними может скрываться не совсем добросовестный оператор, добавил экономист.

Беляев заявил, что при вложении средств в нормальную брокерскую компанию по закону ваши деньги должны быть неприкосновенны в случае ее банкротства.

«Все остальные средства пассивного дохода касаются крупных сумм. Некоторые считают, что это сдача квартиры, но для начала ее нужно купить, а это несколько миллионов рублей. Некоторые, что это сдача золота, но это вопрос хранения и потом обращения в деньги — можно считать это долгосрочным вложением, не говоря о том, что цена на золото тоже колеблется», — считает экономист.

Он также предостерег россиян от предложений финансовых пирамид, выхода на рынок криптовалют и в принципе валютный рынок. По его словам, это высокорискованные активы.

В этот же день директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, что для формирования подушки безопасности следует откладывать как минимум 10% от ежемесячного дохода.