Украина сообщила о получении вертолета Sea King от Британии
Британский вертолет Sea King, отправленный на Украину в качестве военной помощи, прибыл в пункт назначения. Об этом в субботу, 21 января, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это серьезная поддержка для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет и дальше развиваться», — написал он в своем Twitter.
Резников также поблагодарил главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса за содействие.
Ранее,19 января, Уоллес анонсировал отправку 600 ракет Brimstone на Украину.
За месяц до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) опробовали в действии ракеты Martlet на базе британского переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak. Отмечалось, что это вооружение позволяет выстроить противовоздушную оборону.
17 декабря 2022 года Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, обладающих лазерным наведением, чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. Минобороны страны отметило, что эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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