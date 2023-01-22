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Юрист назвал незаконными штрафы за флаг России на одежде в Норвегии

Юрист Аранибар: власти Норвегии незаконно оштрафовали российских моряков за форму с триколором
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Законодательство Норвегии не предусматривает штрафов за ношение одежды с национальными флагами. По этой причине штраф российским морякам за флаг РФ на их одежде в Норвегии незаконен. Об этом в субботу, 21 января, рассказал «Известиям» юрист-международник Антон Аранибар.

Юрист согласился с заявлением норвежского адвоката, который назвал штраф морякам незаконным. По словам Аранибара, ссылка сотрудников полиции Норвегии на то, что форма похожа на военную и она пугает людей, не выдерживает никакой критики.

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«На мой взгляд, вопрос достаточно принципиальный, и Россия как государство могла бы обеспечить этих людей адвокатами за счет государства, чтобы убрали эти штрафы», ― подчеркнул специалист.

Аранибар добавил, что формулировка норвежской полиции о том, что внешний вид российских моряков, одетых в камуфляжную одежду, мог вызвать у местных жителей страх, «не выдерживает никакой критики».

Накануне стало известно, что власти Норвегии оштрафовали российских моряков за то, что те были одеты в камуфляжную рабочую одежду, на которой был российский триколор.

Россиян обязали выплатить 5 тыс. норвежских крон (почти 35 тыс. рублей). Норвежский адвокат Бернт Хейберг назвал действия местной полиции незаконными.

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