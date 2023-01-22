Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Минобороны России 22 января сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в военном ведомстве, гвардии сержант Денис Докудин, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций. Продвигаясь по местности, он обнаружил опорный пункт противника и находящуюся поблизости от него группу боевиков. В результате завязался бой. ВСУ, неся потери, начали отступление в сторону опорного пункта, после чего группа Докудина подверглась минометному обстрелу с оборудованных позиций противника.

Докудин, передав координаты украинских боевиков на командный пункт, дал указания группе отходить на заранее подготовленные позиции. После этого российские артиллерийские подразделения нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Докудин осуществлял корректировку огня артиллерии и контроль поражения объектов боевиков. Благодаря действиям гвардии сержанта опорный пункт противника был уничтожен и российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника, продолжая наступление.

Кроме того, в Минобороны выделили заслуги рядового Аюра Папаева, который выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции артиллерийского подразделения в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой. Он обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа и доложил об этом командованию. Удостоверившись, что российских БПЛА в заданном секторе нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский беспилотник, который упал в прилегающей к позициям российских артиллеристов лесополосе.

После проведения поисковых мероприятий упавший дрон был обнаружен. В ходе осмотра БПЛА были найдены карты памяти, по которым были идентифицированы позиции ВСУ. После подтверждения данных средствами воздушной разведки по позициям противника был нанесен артиллерийский удар. Папаев помог выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления.

Накануне российские силы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате удара по пункту было ликвидировано восемь украинских боевиков.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что была взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ. В Минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке российских подразделений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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