Более 640 тыс. беженцев обратились за помощью в РКК
Российский Красный Крест (РКК) за время украинского кризиса оказал финансовую, гуманитарную, консультативную и иную помощь более 640 тыс. человек, рассказал в интервью «Известиям» председатель организации Павел Савчук.
По его словам, большинство беженцев и переселенцев, почти 62% (около 400 тыс. человек), в 2022 году обращались за гуманитарной помощью: предметами гигиены и первой необходимости, одеждой, продуктами и многим другим.
Еще 91 тыс. человек получили ваучерную помощь. В частности, почти 8,7 тыс. ваучеров на покупку одежды РКК выдал в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Еще 52 тыс. человек получили ваучеры в аптеки, а 31 тыс. — в продуктовые магазины.
«В первую очередь ваучеры предназначены для уязвимых категорий населения — детей и пенсионеров. Ваучеры в аптеки и продуктовые магазины предназначаются в первую очередь для поддержки семей с детьми до семи лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18, а также для пенсионеров старше 60 лет», — рассказал Павел Савчук.
Он добавил, что много вопросов связано с оформлением документов и бытовыми темами. Например, с получением пенсий, единовременной выплаты от государства, составлением маршрута до того или иного города, подключением мобильной связи и интернета, приобретением билетов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Российского Красного Креста «Известиям»:
«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»