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Более 640 тыс. беженцев обратились за помощью в РКК

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский Красный Крест (РКК) за время украинского кризиса оказал финансовую, гуманитарную, консультативную и иную помощь более 640 тыс. человек, рассказал в интервью «Известиям» председатель организации Павел Савчук.

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По его словам, большинство беженцев и переселенцев, почти 62% (около 400 тыс. человек), в 2022 году обращались за гуманитарной помощью: предметами гигиены и первой необходимости, одеждой, продуктами и многим другим.

Еще 91 тыс. человек получили ваучерную помощь. В частности, почти 8,7 тыс. ваучеров на покупку одежды РКК выдал в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Еще 52 тыс. человек получили ваучеры в аптеки, а 31 тыс. — в продуктовые магазины.

«В первую очередь ваучеры предназначены для уязвимых категорий населения — детей и пенсионеров. Ваучеры в аптеки и продуктовые магазины предназначаются в первую очередь для поддержки семей с детьми до семи лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18, а также для пенсионеров старше 60 лет», — рассказал Павел Савчук.

Он добавил, что много вопросов связано с оформлением документов и бытовыми темами. Например, с получением пенсий, единовременной выплаты от государства, составлением маршрута до того или иного города, подключением мобильной связи и интернета, приобретением билетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Российского Красного Креста «Известиям»:

«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»

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