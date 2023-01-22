РКК выплатил почти 186 млн рублей беженцам в 2022 году

Российский Красный Крест (РКК) выплатил материальную помощь более 66 тыс. беженцам и переселенцам с Украины с начала 2022 года, рассказал в интервью «Известиям» председатель этой организации Павел Савчук.

«Такие выплаты получили более 66 тыс. человек, оказавшиеся в Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Владимирской областях, а также в Москве. Это пожилые люди, беременные женщины, семьи с инвалидами, одинокие родители, а также многодетные с тремя и более детьми», — уточнил он.

РКК стал первой общественной организацией, которая начала оказывать беженцам материальную помощь: нуждающиеся получают прямые выплаты с июня 2022 года. Они могут рассчитывать на суммы от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от размера семьи. Общий объем выплат составил 185,7 млн рублей.

Российский Красный Крест включился в помощь пострадавшим от украинского кризиса с 18 февраля 2022 года. С этого времени за помощью пришли и получили ее более 640 тыс. человек. Для сравнения: за 2014–2015 годы к ним обратилось около 400 тыс. человек, добавил Павел Савчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Российского Красного Креста «Известиям»:

«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»