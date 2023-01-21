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В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского

В Подольске Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея
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Фото: Commons.wikimedia.org/ssr
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В городе Подольск Одесской области демонтировали бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея. Об этом 21 января написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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«На моем округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей <…> Но скоро и упоминания не останется», — говорится в сообщении.

Ранее город Подольск назывался Котовск, однако в 2016 году его переименовали. Год спустя, в июне 2017 года, памятник Котовскому был демонтирован.

Ранее, 20 января, в городе Измаил Одесской области переименовали сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина. Теперь он называется Литературным.

6 января в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) демонтировали памятник Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Днем ранее, 5 января, в Харькове также снесли памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому. Личности тех, кто снес монумент, не установлены.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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