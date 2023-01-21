Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей в Артемовске (укр. название — Бахмут), ведут себя более дерзко, нежели боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

«Если они [наемники] приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Сотрудник ЧВК «Вагнер» также рассказал, что когда на линии боевого соприкосновения плохая погода, то со стороны Украины выпускают солдат ВСУ, а когда подмерзает и действовать становится удобно — наемников. Однако в конечном итоге все «получают по щам».

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

По его словам, на этом направлении и днем и ночью продвигаются сотрудники ЧВК «Вагнер». Пушилин также добавил, что после освобождения Клещеевки у российских сил улучшаются позиции.

20 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Клещеевка на территории ДНР.

В этот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск. По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями ВСУ на данном направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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