Парламент Туркмении реорганизовали в однопалатный

Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный совет), созданный 21 января на заседании Милли Генгеша (парламента) Туркмении. Теперь страна официально вернулась к однопалатному парламенту, сообщает национальное телевидение.

Отмечается, что в рамках заседания экс-президент страны был также законодательно закреплен в качестве национального лидера.

На первом заседании парламентарии обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений в Конституцию страны. После этого президент Сердар Бердымухамедов их одобрил и подписал.

Таким образом, в стране создан высший орган народной власти Халк Маслахаты, а также упразднена верхняя одноименная палата парламента.

17 января президент России Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов обсудили по телефону вопросы сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Ранее, в ноябре, Путин заявил, что межгосударственные связи России и Туркменистана «развиваются очень активно». Глава государства отметил, что с приходом нового президента Бердымухамедова, одержавшего победу на выборах в марте 2022 года, их динамика не снижается. Тогда же Путин добавил, что с новым президентом у него сложились хорошие отношения.

До этого, встречаясь с Бердымухамедовым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, Путин указал, что стратегическое партнерство России и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.

В июне прошлого года Путин и Бердымухамедов подписали декларацию об углублении партнерства двух стран. В документе, в частности, указывалось, что Россия и Туркменистан намерены углублять сотрудничество в разработке нефтегазовых месторождений, а также увеличивать двусторонние и транзитные перевозки.