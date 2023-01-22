Эксперты рассказали о безопасной покупке недвижимости

В 2022 году половина сделок покупки вторичного жилья проводилась по доверенностям. Особую актуальность приобретает вопрос проверки этого документа, сказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).



Так, по данным ФНП, в прошлом году к нотариальному сервису проверки доверенностей обратились более 3,6 млн раз. Это в три с лишним раза больше обращений, чем было на старте работы сервиса в 2017 году, уточнили там.

Даже за неполный первый месяц 2023 года онлайн-сервис нотариата уже помог людям, сталкивающимся с доверенностями, более 56 тыс. раз, отметили эксперты.



При этом, согласно статистике нотариата, число доверенностей на распоряжение недвижимостью и регистрацию прав на нее, оформленных россиянами в прошлом году, сократилось почти на 8% по сравнению с показателем 2021 года. На 27% уменьшился спрос и на иные виды нотариальных доверенностей, добавили в ФНП.



«Самые безопасные сделки — те, в которых участие принимают лично стороны, а не их представители по доверенности. Для получения максимальных гарантий стоит выбрать нотариальную форму — тогда сделка уж точно будет прозрачной, а ответственность за нее будет нести квалифицированный профессионал, имеющий в арсенале не только юридическое образование и уникальные инструменты проверки, но и многоуровневую страховку, — нотариус», — рассказали эксперты.



К сделкам же с доверенностью нотариусы советуют подходить с разумной осторожностью и несколько раз всё взвесить прежде, чем заключать их. А еще обязательно проверять доверенности, которые при таких сделках представляют. Сделать это под силу каждому. Нотариат создал для этого необходимые бесплатные инструменты, сказали эксперты.



В частности, на сайте Федеральной нотариальной палаты функционирует специальный сервис проверки доверенностей.

Как писали «Известия» ранее, по оценке специалистов департамента аналитики и консалтинга VSN Realty, в декабре на первичном рынке жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса, строящейся в старых границах Москвы, было продано 6,5 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с ноябрьскими показателями число сделок выросло на 50%.