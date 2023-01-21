Турист насмерть разбился на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области

Турист насмерть разбился во время спуска на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом 21 января сообщили на сайте Следственного комитета региона.

37-летний житель Барнаула выехал за пределы трассы во время спуска и упал на каменистый участок на горе Зеленой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако в ходе оказания помощи мужчина скончался.

На данный момент следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена по итогам экспертизы.

6 января следователи Кабардино-Балкарской Республики начали доследственную проверку после того, как лыжник погиб при спуске с горы Эльбрус.

Мужчина во время спуска нарушил требования и выехал за четко обозначенные ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим спортсменом, который, предположительно, отдыхал вне спуска.