В Приморье в 2022 году сдали более миллиона квадратных метров жилья
В Приморском крае в 2022 году сдали более миллиона квадратных метров жилья. Об этом пишет zr.media со ссылкой на местные власти.
Более половины сданной площади — 556 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Остальную площадь занимает индивидуальное строительство.
Как отмечается в материале, в регионе на 2022 год был полностью выполнен план национального проекта «Жилье и городская среда».
В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 1,1 млн кв. м жилья.
Ранее, 18 января, сообщалось, что стройкомплекс Хабаровского края планирует сдать в 2023 году не менее 400 тыс. кв. м. К 2025 году власти рассчитывают выйти на показатель ввода в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья.