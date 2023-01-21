Синоптик рассказал о длительности похолодания в Петербурге

Похолодание в Санкт-Петербурге продлится до середины следующей недели. Об этом рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в субботу, 21 января.

Специалист отметил, что в Северной столице сейчас днем всё же намного теплее, чем ночью, но температура не будет подниматься выше нуля градусов.

«Оттепель во второй январской декаде была продолжительная, среднесуточная температура воздуха в течение восьми дней оставалась положительной. Всё это серьезно повлияло на снежные запасы — снег в городе практически сошел», — отметил Колесов.

Столбики термометров сейчас показывают около –4 градусов, отмечает 78.ru.

Также в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица, пишет ИА FlashNord.