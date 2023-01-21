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Бывший воронежский прокурор подал жалобу на приговор за взятку

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Защита экс-руководителя отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева подала апелляцию на приговор. Об этом пишет ИА «Абирег».

Ранее Правобережный суд Липецка признал Авдеева виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2016 году осужденный получил 500 тыс. рублей от адвоката Марии Григорашенко за содействие ее подзащитному, которого судили за незаконный оборот наркотиков. Авдеев должен был решить вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест.

Мужчина отрицал свою вину в ходе рассмотрения дела, но признавал, что близко общался с Григорашенко.

Две жалобы на приговор Авдееву из четырех приняты судом к рассмотрению.

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