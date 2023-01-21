В Уфе организовали проверку после нападения мужчины на девочку
В Уфе следователи организовали проверку после нападения мужчины на десятилетнюю девочку. Об этом 21 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии.
По предварительным данным, преступление произошло 20 января, когда девочка заходила в подъезд своего дома. Там на нее накинулся неизвестный мужчина, однако жильцы дома смогли спугнуть нападавшего, после чего он сбежал.
Следователи установили, что мужчина хотел украсть телефон. Телесных повреждений ребенок не получил. Сейчас сотрудники разыскивают преступника.
16 января суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, зарезавшего двухлетнего сына. По предварительной версии следствия, 14 января в городе Кириши мужчина напал с ножом на собственного ребенка во время прогулки на санках. Практически сразу мальчик скончался.