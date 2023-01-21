На внешней стороне МКАД произошло ДТП

ДТП с участием нескольких машин произошло на внешней стороне 28-го км МКАД. Об этом 21 января сообщает столичный департамент транспорта.

«На внешней стороне 28-го км МКАД (развязка с М-4) произошла авария с участием нескольких автомобилей <…> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В дептрансе подчеркнули, что движение на этом участке дороги осложнено, поэтому водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Накануне на внешней стороне 3-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей.