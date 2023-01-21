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ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украинские войска 21 января выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Пантелеймоновка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:45 — населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее 21 января мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками. Всего за текущие сутки украинские войска обстреляли Донецк 12 раз, выпустив в общей сложности 57 снарядов калибра 155 мм.

Также известно, что в Кировском районе Донецка в результате сегодняшних обстрелов повреждено остекление окон в детском саду № 279.

Помимо Донецка украинские войска обстреливают в субботу и другие населенные пункты ДНР. Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, под обстрелом находятся Зайцево, Ясиноватая и Макеевка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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