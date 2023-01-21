Умер советский и литовский писатель Григорий Канович

На 94-м году жизни скончался советский и литовский писатель Григорий Канович. Об этом сообщило посольство Израиля в Литве.

«Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отраженный в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час», — сообщило посольство в Twitter.

Писатель умер 20 января в Израиле, где проживал с начала 1990-х годов.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил, в свою очередь, соболезнования в связи с утратой.

«Мы потеряли великого деятеля литовской культуры. ‹...› Канович значительно обогатил литературные пласты не только нашей страны, но и всего мира. ‹...› Он был и всегда будет свидетелем гуманизма, человечности, правды и добра, а также уважения к ближнему», — цитирует его литовский портал LRT.lt.

По данным портала, в последний раз Канович был в Литве десять лет назад. Еще тогда он отмечал, что не может себе позволить путешествия из-за состояния здоровья.

Григорий (настоящее имя Яков) Канович родился в Ионаве в 1929 году в еврейской семье.

Он является автором более 30 произведений, включая романы, сборники пьес, киносценарии, рассказы, стихи. Он писал и русском языке. Также помимо собственного творчества Канович занимался переводом литературы.

Основная тема его творчества посвящена судьбе литовских евреев. Ей посвящена целая серия романов: «Слезы и молитвы дураков», «И нет рабам рая», «Свечи на ветру», «Козленок за два гроша», «Улыбнись нам, Господи».