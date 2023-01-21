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В Подмосковье состоялась тренировка расчетов ЗРС С-300

МО России: батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Западный военный округ (ЗВО) провел в Московской области тренировку по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ЗВО.

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«Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — говорится в сообщении.

После разворачивания комплексов в боевой порядок зенитчики выполнили электронные пуски ракет при обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты.

Всего в тренировке боевой подготовки было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее, 19 января, экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал полеты в сложных погодных условиях и провел воздушную разведку в водах Атлантического океана. Тренировки проходили при волнении моря до трех баллов и при ветре около 15 м/с.

До этого, 10 января, экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море.

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