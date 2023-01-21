Аномальное тепло в Киеве третий день подряд бьет рекорды
Аномальное тепло в Киеве третьи сутки подряд бьет рекорды. Очередной из них — +10,2 градуса — был установлен накануне, сообщает 21 января Укргидрометцентр.
«20 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до +10,2 градуса, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 года на 4,1 градуса», — говорится в сообщении.
Кроме того, 18 января в украинской столице среднесуточная температура составила +7,3 градуса, что на 1,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1993 года. А 19 января впервые за всё время наблюдений воздух в Киеве прогрелся до +10 градусов.
Ранее 21 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в следующие два месяца в Москве и остальной части Центральной России не будет сильных морозов, как на Рождество.
Также синоптик допустил наступление ранней весны.