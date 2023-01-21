Полиция проводит проверку после потасовки студентов в общежитии УрФУ

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили потасовку в ночь на 21 января. На данный момент руководство УрФУ проводит внутреннюю проверку, сообщили в Telegram-канале учреждения.

Ранее в СМИ появилась информация, что в общежитии № 2 УрФУ произошла потасовка, в которой поучаствовало около 50 человек. Сообщалось, что в результате инцидента сломана мебель и выбиты стекла.

«По факту происшествия в вузовском общежитии № 2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка», — сообщили в университете.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам ТАСС также подтвердили, что ночью сотрудникам поступал вызов с сообщением о конфликте в общежитии. В ведомстве добавили, что проводят проверку по факту случившегося.

В январе 2019 года студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии. В конфликте принимали участие иностранные студенты. По данным «Известий», драка произошла из-за койки в одной из комнат.