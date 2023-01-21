Ехавший из Белоруссии в Италию автобус перевернулся в Польше

В Польше перевернулся автобус, следовавший из Белоруссии в Италию. Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Инцидент произошел ночью в Люблинском воеводстве. Автобус съехал с дороги и попал в ров. В салоне в этот момент находились 37 человек.

«По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили семь человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится», — рассказал Глаз «РИА Новости».

Ранее, 17 января, десятки людей получили ранения, после того как на юго-западе Англии перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами. Это произошло в результате ДТП с мотоциклистом. 54 пассажирам оказали медпомощь на месте происшествия. 26 человек получили легкие ранения.