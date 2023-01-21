80% сотрудников Twitter были уволены после покупки компании Маском

Twitter* сократил 80% сотрудников после прихода Маска, сообщает телеканал CNBC. В штате числится уже около 1,3 тыс. человек. В одном из отделов осталось уже менее 20 сотрудников, передает телеканал «Известия». Потеря работников может затруднить обслуживания сервиса. После покупки соцсети Маск начал массовые увольнения. Компанию покинули десятки пиарщиков и маркетологов. В планах Маска закрытие многих международных офисов соцсети. Бизнесмен приобрел Twitter* 27 октября прошлого года за $44 млрд.

* соцсеть заблокирована в РФ

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.