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В результате обстрелов ВСУ повреждены соцобъекты в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января обстреляли село Черноморовка в Херсонской области. В результате атаки повреждены дома, школа, детский сад и клуб, сообщила в своем Telegram-канале администрация Каховского муниципального округа.

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«Сегодня, 21 января, около 14:00 мск украинские националисты обстреляли село Черноморовка. <…> Частично пострадали частные дома, школа, детский сад и повторно — местный клуб», — говорится в сообщении.

На данный момент известно как минимум о пяти ударах, информация о пострадавших уточняется.

Накануне утром ВСУ обстреляли город Каховка в Херсонской области. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов.

На кадрах видно, что в результате атаки повреждения получило здание детского сада, а также жилые дома. У некоторых домов снесло крыши.

19 января украинские войска нанесли очередной удар по Новой Каховке в Херсонской области. Обстрелу подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца. По предварительным данным, есть пострадавшие среди мирного населения.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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