МИД РФ назвал лицемерными высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об оценке текущей ситуации в мире главой ведомства Сергеем Лавровым.

«Заявление Борреля относительно приведенного министром Лавровым в ходе пресс-конференции сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

18 января Лавров заявил, что США пытаются организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса». Он указал, что Вашингтон поступает так же, как в свое время Наполеон и Гитлер, когда «мобилизовали» Европу против Российской империи и СССР. На следующий день Боррель назвал сравнения неуважительными и неуместными.

Кроме того, 20 января Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину. При этом он опроверг, что ЕС является стороной конфликта и хочет становиться его участником. По его словам, Евросоюз до последнего пытался избежать прямого столкновения, призывая стороны решить всё переговорами.

21 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что Боррель сам провел историческую параллель. Поэтому и конфликт, по словам Медведева, с Западом можно назвать «новой Отечественной».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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