Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске

В подмосковном Можайске двое мужчин отравились угарным газом во время готовки еды на кухне.

Источник сообщил 21 января «Известиям», что инцидент произошел в одной из квартир возле железнодорожной станции.

По предварительной информации, 52-летний и 63-летний мужчины и задохнулись угарным газом, когда у них пригорела еда во время готовки на плите. Это вызвало пожар в доме.

Спасатели вынесли из квартиры два тела. Также была спасена 41-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

В этот же день сообщалось, что семья из четырех человек отравилась угарным газом в городе Семилуки Воронежской области. Они были госпитализированы в ЦРБ. Отмечается, что в семи из девяти квартир дома владельцы жилья не заключили договор на обслуживание газового оборудования, а специалистов для проверки не пускали.