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Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти младенца в Амурской области

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью новорожденной девочки в больнице города Тында в Амурской области. Об этом 20 января сообщается в Telegram-канале СКР.

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Уточняется, что ранее в соцсетях появилась информация о смерти ребенка в одной из городских больниц спустя два дня после рождения. В связи с этим мать девочки просила возбудить уголовное дело в отношении медиков, так как считает, что состояние ее дочери ухудшилось после промывания желудка.

По данному факту следственным управлением следственного комитета (СУ СК) по региону была организована проверка.

Однако Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Амурской области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и предоставить соответствующий доклад.

10 января следователи возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в городе Стерлитамаке в Башкирии. Отмечалось, что незадолго до трагедии врачи отказались госпитализировать ребенка. Расследование дела было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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