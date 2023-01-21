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Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией

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Американский предприниматель Илон Маск 21 января раскритиковал готовность Вашингтона поддержать Киев в случае попытки атаковать Крым.

Таким образом он отреагировал на недавнюю публикацию газеты The New York Times, которая со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов Америки написала, что президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами начал признавать, что Киеву могут понадобиться дополнительные силы, чтобы нанести удар по Крыму, пишет «Газета.Ru».

Маск указал, что настроен проукраински.

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«Но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — пояснил он в Twitter.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative написал, что идеей о возможности захвата Крыма украинскими войсками американские власти порождают настоящее безумие, которое может привести к катастрофе для Запада.

При этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заверил, что любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым не останутся без ответа.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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