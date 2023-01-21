В Кемерово охранник лишился двух пальцев из-за подростка с петардой

Петарда взорвалась в руках у охранника кинотеатра «Юбилейный» в Кемерово. Инцидент произошел 21 января, сообщил источник «Известий».

По его информации, 17-летний подросток пронес в здание петарду и поджег ее. Охранник, заметивший это, выхватил петарду и хотел выкинуть ее на улицу, но не успел. В результате взрыва мужчине оторвало два пальца, он был экстренно госпитализирован. Подростка задержали сотрудники полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

1 января сообщалось, что после взрыва петард в Подмосковье в новогоднюю ночь трое мужчин лишились пальцев. Инциденты произошли в Раменском, Пушкино и в деревне Дубровки. Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.