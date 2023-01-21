Во Львовской области 30 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

Во Львовской области 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за снегопада. Об этом 21 января сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

«Из-за снегопадов во Львовской области на 12:00 (13:00 мск) без электроснабжения 30 населенных пунктов полностью и 53 — частично», — написал он в своем Telegram-канале.

Козицкий отметил, что над устранением последствий работают 133 энергетика, а также 46 единиц техники.

16 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии на Украине остается сложной.

За день до этого он сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.