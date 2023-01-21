Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Воронежской области

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в городе Семилуки Воронежской области. Об этом сообщается в субботу, 21 января, в Telegram-канале администрации Семилукского района.

«Семья из четырех человек, проживающая в доме номер 5 по улице 8 Марта, была госпитализирована в ЦРБ из-за отравления угарным газом», — приводятся слова главы администрации Семилукского муниципального района Геннадия Швыркова.

Отмечается, что в семи из девяти квартир дома владельцы жилья не заключили договор на обслуживание газового оборудования, а специалистов для проверки не пускали. Так поступила, как уточняется в сообщении, и отравившаяся газом семья.

Двое взрослых и двое детей 12 января попали в медицинское учреждение из-за отравления угарным газом в Адамовском районе Оренбургской области. По предварительным данным, семья отравилась газом из-за поломки отопительного котла.