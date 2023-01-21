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Маск нанял около 100 телохранителей из-за страха похищения
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Маск нанял около 100 телохранителей из-за страха похищения

Маск усилил безопасность в доме отца и нанял около 100 охранников
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Американский предприниматель Илон Маск потратил $14,6 тыс. на усиление системы безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР, а также нанял для себя около 100 телохранителей. Как сообщает газета The Sun в статье от 21 января, это было сделано в связи со страхом похищения.

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По словам Эррола Маска, его сын решил усилить безопасность после недавних угроз, поступивших в адрес миллиардера.

«Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые $20 млн, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни», — отметил он.

Как рассказал мужчина, в прошлом месяце из-за опасений за благополучие своей семьи Илон Маск оборудовал дом своего отца высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, а также нанял вооруженную охрану.

Общая стоимость установленной в его доме системы безопасности составила $14,6 тыс., отметил мужчина.

15 декабря бизнесмен сообщил о неизвестном мужчине, который преследовал машину с его сыном Эксом. По его словам, сталкер заблокировал движение автомобиля и залез на капот. Илон Маск предположил, что злоумышленник предпринял такие действия, поскольку полагал, что в автомобиле находится сам бизнесмен.

В тот же день стало известно, что Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок среагировал на это падением курса акций компании на 12%. Накануне Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире, уступив место французу Бернару Арно.

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