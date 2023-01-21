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В Херсонской области по неонацистским лозунгам нашли тайник ВСУ

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Фото: ГУ МВД Херсонской области
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Полицейские по написанным на стенах многоэтажки цифровым кодовым лозунгам неонацистов нашли тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовске. Об этом сообщили в субботу, 21 января, в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

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«Полицейские обнаружили свыше 300 патронов, гранаты, форму ВСУ и украинский флаг. <...> Его нашли в квартире жилой многоэтажки, на балконе которой заметили надпись экстремистского содержания. Неонацистские символы также присутствовали на стенах подъезда», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Оперативники выясняют владельцев снаряжения и обмундирования. Отмечается, что полиция продолжит работу по выявлению подобных тайников и проявлений экстремизма.

На этой неделе в лесу Мелитопольского района Запорожской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами и 9 кг тротила.

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