Полицейские по написанным на стенах многоэтажки цифровым кодовым лозунгам неонацистов нашли тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовске. Об этом сообщили в субботу, 21 января, в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

«Полицейские обнаружили свыше 300 патронов, гранаты, форму ВСУ и украинский флаг. <...> Его нашли в квартире жилой многоэтажки, на балконе которой заметили надпись экстремистского содержания. Неонацистские символы также присутствовали на стенах подъезда», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Оперативники выясняют владельцев снаряжения и обмундирования. Отмечается, что полиция продолжит работу по выявлению подобных тайников и проявлений экстремизма.

На этой неделе в лесу Мелитопольского района Запорожской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами и 9 кг тротила.

В конце декабря 2022 года российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой и формой Вооруженных сил России в Луганской Народной Республике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».