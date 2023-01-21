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Рогов: российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

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На отдельных участках в Запорожской области прорвана первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Где-то идет разведка боем, где-то — более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе. За ними находится выход на Запорожье.

Также Рогов рассказал, что киевские власти срочно перебрасывают резервы войск к запорожскому участку линии фронта. Он отметил успехи российских военных на этом направлении и сообщил, что были уничтожены оружейные склады украинских боевиков, в связи с чем ВСУ испытывают серьезный дефицит боеприпасов.

Ранее в этот день Рогов заявлял, что российские военные подавляют позиции украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям станет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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