Главы МИДов стран Балтии потребовали от Германии передать Украине танки

Министры иностранных дел стран Балтии обратились к Германии с призывом передать Украине танки Leopard. Об этом 21 января заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить танки Leopard Украине уже сейчас. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», — написал он в Twitter.

Ландсбергис также указал, что якобы Германия как ведущая европейская держава несет особую ответственность в этом отношении.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники встречи на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в беседе с «Известиями» заявил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». По его мнению, немцы не должны больше направлять оружие против русских.

18 января сообщалось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. США в свою очередь настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

При этом 17 января канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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