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В Японии проверят детсад из-за рисунков на лицах детей на Хеллоуин

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Фото: commons.wikimedia.org/Alpsdake
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Администрация города Нумадзу японской префектуры Сидзуока начала расследование в отношении сотрудников частного детского сада после сообщений о разрисованных лицах детей по случаю празднования Хеллоуина. Об этом 21 января пишет газета Asahi.

Жалобы поступили от самих сотрудников учреждения. Они рассказали, что другие воспитатели разрисовали лица детей, однако некоторые воспитанники испугались получившихся рожиц и расплакались. После этого другие педагоги начали снимать детей на камеру и выложили запись в группе сада в мессенджере.

Обратившиеся посчитали, что поведение коллег квалифицируется как «ненадлежащее обращение с детьми», и подали жалобу в мэрию.

Глава города Нумадзу Сюнъити уже публично извинился за ситуацию и добавил, что с сотрудниками проведут профилактическую беседу. Руководство сада также принесло извинения и подчеркнуло, что все поступки воспитателей были совершены из чувства исключительной любви к детям.

В ноябре 2022 года американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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